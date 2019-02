FIFA Football Awards werden am 23. September in Mailand vergeben

Zürich (SID) - Die Weltfußballerin und der Weltfußballer 2019 werden am 23. September erstmals in Mailand gekürt. Das gab der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag bekannt. "The Best FIFA Football Awards" werden im weltberühmten Opernhaus Scala vergeben.

Die FIFA Football Awards werden im Scala vergeben © SID

Die dritte Ausgabe dieser prestigeträchtigen Veranstaltung hatte im vergangenen Herbst in London stattgefunden. In Englands Hauptstadt waren der kroatische Vizeweltmeister Luka Modric und die Brasilianerin Marta als Beste ihres Fachs ausgezeichnet worden.