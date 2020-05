FIFA-Gala "The Best" findet nicht im September statt

Köln (SID) - Die FIFA-Gala "The Best" findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 21. September statt. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf den Fußball-Weltverband. Bei der Veranstaltung, die in Mailand steigen sollte, wird unter anderem der Weltfußballer des Jahres gekürt.

Die FIFA-Gala kann nicht wie geplant stattfinden © SID

Ob und wann die Zeremonie nachgeholt wird, ist noch unklar. Man prüfe derzeit die Konsequenzen und verschiedene Optionen, teilte ein FIFA-Sprecher mit.

Im vergangenen Jahr wurde Lionel Messi vom spanischen Meister FC Barcelona zum Weltfußballer des Jahres gekürt, bei den Frauen wurde US-Nationalspielerin Megan Rapinoe geehrt. Die 34-Jährige führte die USA als Kapitänin zum vierten WM-Titel.