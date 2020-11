FIFA-Generalsekretärin Samoura in IWF Hall of Fame aufgenommen

Frankfurt/Main (SID) - FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura wurde in die Hall of Fame des Internationalen Frauenforums IWF aufgenommen. Wie der Fußballweltverband am Donnerstag mitteilte, wurde die 58-Jährige damit für ihre "transformativen Beiträge" zugunsten der Gesellschaft belohnt. Die IWF nimmt jährlich weibliche Führungskräfte in ihre Ruhmeshalle auf, die sich mit dringenden Problemen der Welt befassen.

Fatma Samoura in IWF Hall of Fame aufgenommen © SID

Die Senegalesin Samoura hatte 2016 als erste Frau und erste Afrikanerin bei der FIFA den Posten der Generalsekretärin übernommen, vorher war sie 21 Jahre bei verschiedenen Projekten für die Vereinten Nationen UN im Einsatz gewesen.