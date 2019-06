FIFA-Kongress: Alle Verbände wahlberechtigt

Paris (SID) - Bei der Präsidentschaftswahl beim 69. FIFA-Kongress in Paris sind alle 211 Verbände des Fußball-Weltverbandes wahlberechtigt. Der Kongress erteilte auch dem eigentlich ausgeschlossenen Verband aus Eritrea das Recht, an der Abstimmung teilzunehmen. Das Land aus Ostafrika hatte in den vergangenen vier Jahren nicht an mindestens zwei FIFA-Wettbewerben teilgenommen, weshalb es laut Statuten eigentlich von der Wahl ausgeschlossen wäre.

211 wahlberechtigte Verbände beim FIFA-Kongress © SID

Zur Wahl in der französischen Hauptstadt steht einzig Amtsinhaber Gianni Infantino (49), der per Akklamation im Amt bestätigt werden wird. Infantino steht seit Februar 2016 an der FIFA-Spitze.