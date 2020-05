FIFA-Kongress am 18. September wird als Videokonferenz abgehalten

Köln (SID) - Der aufgrund der Coronakrise verlegte Kongress des Fußball-Weltverbandes FIFA am 18. September findet als Videokonferenz statt. Wie die FIFA am Dienstag bekannt gab, beschloss das Ratspräsidium diese Maßnahme für den 70. FIFA-Kongress. Dieser war ursprünglich am 5. Juni in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba geplant gewesen, aber bereits im März wegen der Coronavirus-Pandemie auf den neuen Termin im September verschoben worden.