FIFA: Neun Verbände an Ausrichtung der Frauen-WM 2023 interessiert

Frankfurt/Main (SID) - Insgesamt neun Mitgliedsverbände des Fußball-Weltverbands FIFA haben ihr Interesse an einer Ausrichtung der Frauen-WM 2023 bekundet. Eine derart große Nachfrage habe es in der 28-jährigen Geschichte des Turniers noch nie gegeben, teilte die FIFA am Dienstag mit. Deutschland gehört nicht zu den potenziellen Bewerbern. Vergeben werden soll die WM im ersten Quartal 2020.

Die Interessenten sind Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Japan, Südkorea (eventuell im Verbund mit Nordkorea), Neuseeland und Südafrika. Die interessierten Verbände haben zunächst bis zum 16. April Zeit, ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einzureichen.