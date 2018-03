FIFA macht wieder Verluste - rechnet am Ende aber mit Gewinn

Bogotá (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA erwartet für die Geschäftsperiode 2015 bis 2018 einen Gewinn in Höhe von rund 100 Millionen Dollar (aktuell rund 81 Millionen Euro). Das geht aus dem am Freitagabend veröffentlichten Finanzbericht hervor, der im Juni noch vom FIFA-Kongress abgesegnet werden muss.

Seit 2015: 100 Millionen Dollar Gewinn für die FIFA © SID

2017 erzielte die FIFA Einnahmen in Höhe von 734 Millionen Dollar (rund 597 Millionen Euro) und investierte 923 Millionen Dollar (750 Millionen Euro). Der Verlust vor Steuern in Höhe von 189 Millionen Dollar (rund 154 Millionen Euro) sei aber um 300 Millionen Dollar (244 Millionen Euro) niedriger, als für das Jahr vorhergesagt.

Zudem laufe der Verkauf der kommerziellen Rechte sehr gut, teilte die FIFA mit. Am 31. Dezember 2017 seien für die Finanzperiode bereits 5,5 Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) erzielt worden, was 98 Prozent der Planung (5,656 Milliarden Dollar/4,6 Milliarden Euro) ausmachen würde. Die Ausgaben würden am Ende des dreijährigen Zyklus nicht mehr als 5,556 Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) ausmachen.