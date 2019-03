FIFA mit deutlicher Steigerung der Einnahmen

Miami (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat entgegen der Prognosen massiv Geld angehäuft. Die Reserven zum Ende des Finanzjahres 2018 belaufen sich auf rund 2,43 Milliarden Euro - 66 Prozent mehr als zu Beginn der Finanzperiode (2015 bis 2018) erwartet. Das geht aus dem Finanzbericht hervor, der am Freitag in Miami vom FIFA-Council abgesegnet wurde.

Entgegen der Prognose: Große Geldrücklagen bei der FIFA © SID

Das vergangene WM-Jahr spülte demnach Einnahmen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro in die Kassen, dem standen Ausgaben in Höhe von 2,55 Milliarden Euro gegenüber. In den Jahren zuvor hatte die FIFA mit hohen Ausgaben vor allem für die Bewältigung der zahlreichen Krisen zu kämpfen gehabt.