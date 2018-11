FIFA suspendiert wegen Korruptionsverdacht festgenommenen Ethik-Richter

Kuala Lumpur (SID) - Ein Richter der Ethikkommission der FIFA ist wegen des Verdachts auf Korruption in seiner Heimat Malaysia vorübergehend festgenommen und daraufhin vom Fußball-Weltverband mit sofortiger Wirkung suspendiert worden. Das gab die FIFA am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte der Anwalt des beschuldigten Ethik-Richters Sundra Rajoo bestätigt, dass dieser von Dienstag auf Mittwoch eine Nacht in Untersuchungshaft verbracht hatte.

Ein Richter der Ethikkomission wurde festgenommen © SID

Nachdem Rajoo darauf pochte, aufgrund seiner Haupt-Tätigkeit als Direktor des asiatischen Schiedsgerichthofes politische Immunität zu genießen, wurde er zunächst wieder freigelassen. Rajoo, seit 2017 einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission, sicherte zu, bei der Aufarbeitung seines Falls mit den Behörden kooperieren zu wollen.

Die FIFA teilte wenig später mit, dass Rajoo "mit sofortiger Wirkung in keinerlei Verhandlungen der rechtsprechenden Kammer mehr involviert sein werde", solange die Untersuchungen gegen ihn laufen. Sein Amt beim asiatischen Schiedsgerichtshof hat er nach Angaben lokaler Medien ebenfalls bereits aufgegeben.

Laut den Berichten wird gegen ihn der Vorwurf erhoben, seine Position missbraucht zu haben, um sich persönlich finanziell zu bereichern. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war Rajoo gerade aus der FIFA-Zentrale in Zürich zurückgekehrt, wo er in einem Korruptions-Verfahren assistiert hatte.