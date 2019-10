FIFA und WHO für gesunden Lebenswandel

Köln (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben eine Kooperation beschlossen. Gemeinsam wollen beide Organisationen in den kommenden vier Jahren über den Fußball Anreize für einen gesunden Lebenswandel transportieren. FIFA-Präsident Gianni Infantino und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus unterzeichneten in Genf eine gemeinsame Absichtserklärung.

Der Fußball-Weltverband FIFA kooperiert mit der WHO © SID

"Die halbe Welt hat die Fußball-WM 2018 geguckt. Das bedeutet, dass ein riesiges Potenzial existiert, Milliarden Menschen darüber zu informieren, wie sie länger und gesunder leben können", sagte Ghebreyesus. Unter anderem soll eine "rauchfreie Umgebung" bei FIFA-Veranstaltungen geschaffen werden.