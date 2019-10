FIFA will eine Milliarde US-Dollar in Frauen-Fußball investieren

Shanghai (SID) - Der Weltverband FIFA will seine finanziellen Mittel für den Frauen-Fußball in den nächsten vier Jahren auf eine Milliarde US-Dollar (etwa 900 Millionen Euro) verdoppeln. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag in Shanghai nach einer Council-Sitzung bekannt. "Der Council hat beschlossen, zusätzlich zu den bereits veranschlagten 500 Millionen weitere 500 Millionen bereitzustellen", sagte Infantino.