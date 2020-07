FIS-Präsident Kasper lobt "Vorbild" Bundesliga

München (SID) - Präsident Gian Franco Kasper vom Internationalen Skiverband (FIS) hat den erfolgreichen Restart in der Fußball-Bundesliga als beispielgebend für die gesamte Welt des Sports gerühmt. "Als die deutsche Bundesliga wieder öffnete, schuf sie eine Welle der positiven Einstellung - nicht nur in Europa, sondern überall in der Welt", schrieb Kasper in einem offenen Brief an die "Skifreunde" auf dem Globus.

FIS-Präsident Gian Franco Kasper lobt Bundesliga-Restart © SID

Die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs habe "zu einem Domino-Effekt geführt, weil sie anderen Sportarten und Ligen das Selbstvertrauen und das Vorbild gab, zu folgen". Kasper erhofft sich eine ähnliche Wirkung von den Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf (Nordisch), Cortina d'Ampezzo (Alpin) und Yanqing (Freestyle und Snowboard) 2021.

Grundsätzlich schätze sich die Skifamilie angesichts der Pandemie "glücklich", dass sie noch ein paar Monate Zeit bis zum Saisonstart habe, betonte Kasper (76). Dennoch arbeite sie bereits an "verschiedenen alternativen Szenarien" zu einem normalen Winter. Das Ziel bleibe aber, "Plan A" durchzuziehen: Eine Saison mit möglichst wenigen Veränderungen, sofern es "die Pandemie und Mutter Natur erlauben".