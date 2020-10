FSV-Verteidiger Nemeth zurück nach Österreich

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz hat sein Abwehrtalent David Nemeth bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten Sturm Graz ausgeliehen. Das gaben die Rheinhessen am Montag bekannt. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler soll in seiner Heimat Spielpraxis sammeln. Nemeths Vertrag in Mainz läuft noch bis 2024.