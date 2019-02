FSV Zwickau empfängt Mönchengladbach zum Benefizspiel

Zwickau (SID) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau trägt am 21. März ein Benefizspiel gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aus. Der Anstoß im Stadion Zwickau ist um 18.30 Uhr. Gladbach verzichtet auf seine Antrittsgage und will so dem Drittligisten bei der Stabilisierung seiner wirtschaftlichen Lage helfen. Tickets sind ab sieben Euro erhältlich.