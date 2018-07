Fährmann: Schalke muss Umbruch fortsetzen

Shanghai (SID) - Kapitän Ralf Fährmann vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 sieht die Königsblauen in der neuen Saison vor ganz besonderen Herausforderungen. "Wir haben eine neue personelle Zusammenstellung. Auch die Gegner werden sich verändern und verbessern. Deswegen müssen wir uns aus dem Fundament der letzten Saison weiterentwickeln", sagte der Torwart im Interview bei Sky Sport News HD.

Ralf Fährmann warnt auf Schalke vor Stagnation © SID

Fährmann weiter: "Und dann hoffen wir, dass wir eine ähnlich erfolgreiche Saison spielen, aber damit meine ich nicht tabellarisch, sondern, dass wir in der Entwicklung weiterkommen, dass wir Spieler uns individuell weiterentwickeln, damit der Umbruch auf Schalke weitergeht und es für uns so kontinuierlich weiter nach oben geht in der Tabelle."

Zum Weggang von Leon Goretzka (Bayern München) und dem Abschied von Max Meyer (zurzeit vereinslos) meinte der Keeper: "Jeder Spieler, der den Verein verlässt, hinterlässt eine Lücke. Und die muss erst einmal wieder gefüllt werden. Das ist nicht einfach."

Aber dafür habe der Klub viele neue Spieler bekommen. Fährmann: "Aber auch die Spieler, die letztes Jahr dabei waren, sind jetzt gefordert, diese Lücken zu schließen. Man darf eh nicht den Fehler machen und sagen, 'das was letztes Jahr war, wird wieder so klappen', oder glauben, dass die selben Automatismen wieder so greifen. Wir müssen uns weiterentwickeln."