Fährmann bleibt Schalke-Kapitän - Naldo Stellvertreter

Mittersill (SID) - Torwart Ralf Fährmann wird den Fußball-Vizemeister Schalke 04 auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Wie der Bundesligist während seines Trainingslagers im österreichischen Mittersill am Donnerstag zudem bekannt gab, wird der brasilianische Innenverteidiger Naldo den zu Meister Bayern München abgewanderten Leon Goretzka als Stellvertreter Fährmanns beerben.

Ralf Fährmann (l.) und Naldo (r.) bilden das Kapitänsduo © SID

Fährmann und Naldo zählen auch zum Mannschaftsrat, dem außerdem Guido Burgstaller, Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli angehören.

"Ralle hat es in der vergangenen Saison sehr gut gemacht", lobte Trainer Domenico Tedesco seinen Torwart, der in seine zweite Saison als Kapitän der Gelsenkirchener geht. Fährmann spreche "Themen auch deutlich an, wenn sie kritisch sind. Dabei hat dann aber niemand das Gefühl, dass er niedergemacht wird. Ganz im Gegenteil: Es geht immer um die Mannschaft. Ralle kümmert sich um das Team und ist nicht eitel", sagte Tedesco weiter.