Färöer startet die Saison nach Corona-Pause

Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga soll nach der Corona-Pause der Ball am Samstag wieder rollen, die Färöer waren aber schneller. Die Saison wurde am Samstag mit zweimonatiger Verspätung gestartet. Alle fünf Spiele wurden vor leeren Rängen ausgetragen. Laut der Nachrichtenagentur AFP haben sich trotz des Zuschauerverbots aber einige Fans an den Stadien versammelt.