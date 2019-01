Faißt nach dem Springen Neunter - Team-Olympiasieger weit zurück

Trondheim (SID) - Die deutschen Kombinierer haben beim Weltcup in Trondheim kaum noch eine Chance auf eine Podestplatzierung. Als bester DSV-Starter liegt Manuel Faißt (Baiersbronn) nach dem Springen auf Platz neun und hat vor dem abschließenden Skilanglauf über 10 km ab 14.00 Uhr 57 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Wilhelm Denifl.

Manuel Faißt als bester Deutscher auf Platz neun © SID

Die vier Team-Olympiasieger von Pyeongchang fielen in einem zähen, fast 90-minütigen Sprungdurchgang unter schwierigen Bedingungen mit sehr starkem Rückenwind deutlich zurück. Vinzenz Geiger (Oberstdorf) ist 13. und hat 1:22 Minuten Rückstand, Eric Frenzel (Geyer) kam auf Platz 15 (+1:45), Johannes Rydzek (Oberstdorf) ist 18. (+2:00).

Fabian Rießle (Breitnau), in der Vorwoche noch starker Zweiter beim Triple in Chaux-Neuve, liegt gar nur auf Platz 35 und hat 2:37 Minuten Rückstand. Terence Weber (Geyer), in der Qualifikation am Freitag als Sechster noch bester Deutscher, schnitt als 33. (+2:31) kaum besser ab.

Die besten Siegchancen haben der Gesamtweltcup-Führende Jarl Magnus Riiber und sein norwegischer Landsmann Magnus Krog, die als Vierter (+0:36) und Fünfter (+0:45) auf die teils deutlich laufschwächeren Sprungbesten um Denifl in den Langlauf gehen.