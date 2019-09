Fallschirm-DM: Team Oceanside AtomiX sorgt für Wachablösung

Kassel (SID) - Mehr als 230 Fallschirmspringer haben am Wochenende am Flugplatz Kassel/Calden in vier Disziplinen und insgesamt elf Wertungsklassen die deutschen Meister ermittelt. Für eine Wachablösung sorgte das Team Oceanside AtomiX von Skydive-Hildesheim mit Peter Ingenhaag (Paderborn), Andrea Kleinschmidt (Hamburg), Holger Sass (Hamburg), Mark Zimmermann (Dortmund) sowie Videospringer Lars Naeve (Münden), das den jahrelangen Serienmeister AIRBUS 4-way aus Illertissen auf Rang zwei verwies und zum ersten Mal deutscher Meister in der mit 29 Teams deutlich am stärksten vertretenen Disziplin 4er-Formationsspringen wurde.

Sieger: Team Oceanside AtomiX © SID

Die Wettkämpfe bei zumeist optimalen Witterungsbedingungen wurden in den Disziplinen Fallschirmformation mit 4er und 8er, Artistik mit Freefly und Freestyle, Kappenformationsspringen mit Sequenz und Rotation sowie in Wingsuit Akrobatik ausgetragen.

In der noch jungen Wettkampfdisziplin Wingsuit Akrobatik siegten die Bad Birds von Skydive Lahr vor den Flitzekitteln der Southsidebase Schlierstadt und Saar Force One vom FSZ Saar. Die nächsten Titelkämpfe sind vom 1. bis 5. September 2020 beim FSZ Saar e.V. am Flugplatz Saarlouis/Düren geplant.