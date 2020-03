Fan-Experte Goll warnt vor "ungemütlicher Machtprobe"

Köln (SID) - Volker Goll, stellvertretender Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS), hat vor einer Eskalation im Zwist zwischen Fußball-Verbänden und Ultras nach den jüngsten Spielunterbrechungen am Wochenende gewarnt. "Wenn es sich zuspitzt, wird es zu einer ungemütlichen Machtprobe. Deswegen raten wir allen Beteiligten: Durchatmen, innehalten, zusammensetzen", sagte Goll den Onlineportalen Spox und Goal.

Volker Goll rät zur Vorsicht beim Umgang mit den Ultras © SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will nach den Vorkommnissen am vergangenen Wochenende zeitnah den Austausch mit den Fans suchen. Der Verband hatte bekannt gegeben, dass es "noch vor dem kommenden Bundesliga-Wochenende ein Treffen mit der AG Fankulturen geben" werde, um den "konstruktiven Dialog mit den Fanorganisationen auch in dieser emotionalen Thematik aufzunehmen".

Umstritten ist weiterhin der Drei-Stufen-Plan. "Über die Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit sollte ebenfalls mit Fans, Vereinen, AG Fankulturen, Fanbeauftragten und Fanprojekten gesprochen werden. Wir haben gerade im deutschen Fußball so viele Experten und Expertinnen in diesem Bereich, aber gehört werden die in der Regel auch immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist", so der 58-jährige Goll.