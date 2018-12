Farewell des Jahres: Phil Taylor

Köln (SID) - Seinen perfekten Abgang hatte sich Phil Taylor schon ausgemalt. Im goldenen Lamettaregen zu den Klängen von Coldplays "I used to rule the world", so wollte der 16-malige Darts-Weltmeister abtreten. Sein gewünschter Song ertönte nach dem Finale am 1. Januar, doch das Lametta regnete auf Rob Cross. Der gelernte Elektriker drehte Taylor in seinem letzten Spiel als Darts-Profi den Strom ab und schickte ihn mit einer Niederlage in den Ruhestand.

Phil Taylor tritt zurück und schließt ein Comeback aus © SID

Doch auf den Bühnen dieser Welt ist Taylor (58) auch ohne seine Anwesenheit stets präsent. Die Fans singen seinen Namen, honorieren seine Verdienste als Pionier des Sports. Darts ist Taylor, Taylor ist Darts. 16 WM-Titel, Siege bei allen wichtigen Turnieren der Professional Darts Corporation (PDC).

Die Fan-Sehnsucht nach einem Comeback bleibt riesig, doch das schließt Taylor aus: "Es ist vorbei, eine andere Generation ist dran." Seine sportlichen Träume hat sich "The Power" erfüllt, jetzt steht die Familie im Vordergrund.