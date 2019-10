Farkasova und Daviet als paralympische Sportler des Jahres ausgezeichnet

Bonn (SID) - Die Slowakin Henrieta Farkasova und der Franzose Benjamin Daviet sind am Freitag in Bonn als paralympische Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Die Ski-Rennläuferin Farkasova gewann bei den Paralympischen Spielen in Pyeongchang vier Gold- sowie eine Silbermedaille und war damit erfolgreichste Athletin der Spiele. Daviet hatte in Pyeongchang im Langlauf und Biathlon insgesamt dreimal Gold und zweimal Silber gewonnen. Mannschaft des Jahres wurde das Rollstuhl-Curling-Team aus China.