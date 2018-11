Fasel-Nachfolge: Reindl zeigt Interesse an IIHF-Präsidentenamt

Krefeld (SID) - Franz Reindl hat Interesse am Amt des Präsidenten des Eishockey-Weltverbandes IIHF bekundet. "Ich spüre Rückhalt, das ehrt, das macht mich glücklich", sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Schlusstag des Deutschland Cups in Krefeld. Der Schweizer IIHF-Boss Rene Fasel hatte angekündigt, bei der Wahl 2020 nicht mehr anzutreten. Reindl, der zum IIHF-Council gehört, gilt als aussichtsreicher Nachfolgekandidat.

Franz Reindl: Interesse am Amt des IIHF-Präsidenten © SID

"Man muss spätestens bis zur WM im nächsten Jahr seinen Hut in den Ring schmeißen", sagte Reindl, der seit 2014 den DEB führt. Seit 1998 arbeitet der Bronzemedaillengewinner von 1976 in IIHF-Komitees mit. Die Arbeit beim Weltverband mache ihm "Riesenspaß", betonte der 63-Jährige. In den nächsten Monaten will er die Stimmung bei den IIHF-Mitgliedsverbänden ausloten. "Mal schauen, wie der Rückhalt wäre", sagte Reindl.