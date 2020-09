Fati jüngster spanischer Torschütze - Spanien gewinnt gegen Ukraine

Köln (SID) - Spaniens Fußball-Nationalmannschaft hat am zweiten Spieltag der Nations League souverän gegen die Ukraine gewonnen. In der deutschen Gruppe vier der Division A siegten die Spanier in Madrid mit 4:0 (3:0) und übernahmen mit vier Punkten den ersten Tabellenplatz vor der Ukraine und Deutschland.

Kapitän Sergio Ramos per Foulelfmeter (3.) und nach Flanke von RB Leipzigs Dani Olmo (29.) sorgte mit seinem Doppelpack schon früh für klare Verhältnisse. Dann erhöhte der erst 17 Jahre alte Ansu Fati (32.), der mit seinem Treffer zum jüngsten spanischen Torschützen der Geschichte wurde, noch vor der Pause auf 3:0, ehe Ferran Torres in der 84. Minute den Endstand markierte.

Vor allem Fati stach bei den insgesamt sehr spielfreudigen Spaniern heraus. Schon nach 90 Sekunden dribbelte sich der Jungstar vom FC Barcelona per Hackentrick sehenswert in den Strafraum der Ukrainer und konnte von Defensivmann Serhiy Krywtsow nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Ramos sorgte anschließend für die Führung.

Auch danach bereitete Fati den Osteuropäern auf der Außenbahn immer wieder Probleme und kam zu guten Gelegenheiten. In der 26. Minute setzte er aus vier Metern zum Fallrückzieher an, Verteidiger Mykola Matviienko rettete gerade so auf der Linie. Sechs Minuten später nahm das Top-Talent dann aus knapp 18 Metern Maß und belohnte sich für seinen Auftritt.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Spanier um Münchens Triple-Sieger Thiago den Ukrainern deutlich überlegen und kamen zu vielen guten Gelegenheiten. Am 10. Oktober empfangen die Spanier in Madrid die Schweiz, drei Tage später steigt das Rückspiel gegen die Ukraine in Kiew.

In Division B gewann Russland in der Gruppe drei in Ungarn mit 3:2 (2:0), den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3 für die Ungarn erzielte Roland Sallai vom SC Freiburg. In der gleichen Gruppe trennten sich Serbien und die Türkei 0:0. In Gruppe vier setzte sich Finnland mit 1:0 (0:0) gegen Irland durch. Den Siegtreffer in Dublin erzielte Mittelfeldspieler Jensen Fredrik vom FC Augsburg.