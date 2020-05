Favre kündigt Statement an: "Ich werde in ein paar Wochen sprechen"

Dortmund (SID) - Trainer Lucien Favre will sich nach dem Saisonende grundlegend über anhaltende Kritik an seiner Arbeit bei Borussia Dortmund äußern. Dass er nicht fähig sei, den BVB zum Titel zu führen, "das sagt man hier seit Monaten", antwortete der Schweizer auf eine entsprechende Frage eines Sky-Reporters: "Ich werde in ein paar Wochen darüber sprechen."

Lucien Favre will sich zu anhaltender Kritik äußern © SID

Er lese zwar keine Zeitungen, aber: "Ich weiß, wie es geht", sagte Favre nach dem 0:1 (0:1) gegen Bayern München am Dienstagabend. Der 61-Jährige hat beim BVB schon häufiger in der Kritik gestanden, auch in der Hinrunde der laufenden Saison. Dann jedoch startete der BVB eine Serie, er gewann neun von zehn Liga-Spielen, darunter auch die ersten beiden nach der Corona-Zwangspause.

Nun aber ist die Titelchance angesichts von sieben Punkten Rückstand auf den FC Bayern bei sechs ausstehenden Spielen minimal.