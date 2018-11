Favre mit Respekt vor Atletico

Madrid (SID) - Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat trotz des 4:0-Hinspielsieges großen Respekt vor dem zweiten Duell mit Atletico Madrid in der Champions League. "Es war nur ein Spiel. Atletico ist seit sieben, acht Jahren eine der besten Mannschaften in Europa", sagte Favre auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der spanischen Hauptstadt.

Lucien Favre hat Respekt vor gegner Atletico © SID

Atletico-Coach Diego Simeone ist für Favre "einer der besten Trainer der Welt". Der Schweizer erwartet daher "ein schweres Spiel, das wir nicht 90 Minuten beherrschen können".

Nach drei Siegen aus drei Spielen kann der BVB am Dienstag vorzeitig ins Achtelfinale der Königsklasse einziehen. Bei einem weiteren Erfolg stünde der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auch als Gruppensieger fest.