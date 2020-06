Favre verzichtet auf große Rotation

Dortmund (SID) - Trotz der sicheren Qualifikation für die Champions League wird Trainer Lucien Favre von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Spiel gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) auf eine größere Rotation verzichten. "Ich würde es gerne machen, aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten", sagte Favre. Die eine oder andere Änderung stellte der Schweizer allerdings in Aussicht.

Lucien Favre trifft mit dem BVB auf Mainz 05 © SID

Favre erwartet keine einfache Aufgabe. "Es wird schwer, sie kämpfen gegen den Abstieg", sagte der 62-Jährige über Mainz. Zudem lobte Favre Trainer Hansi Flick von Bayern München. "Er macht einen sehr guten Job", sagte Favre. Die Münchner könnten sich am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Werder Bremen den achten Meistertitel in Folge sichern.