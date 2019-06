Fecht-EM: Alle Florett-Frauen in Runde zwei

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Florett-Frauen stehen bei der Fecht-EM in Düsseldorf geschlossen in Runde zwei. Dabei war einzig Carolin Golubytskyi (Werbach) auf der Planche gefordert, die 33-Jährige gewann gegen die Tschechin Andrea Bimova 15:5. Die restlichen Starterinnen des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) kamen dank Freilosen in die nächste Runde.

WM-Viertelfinal-Aus für die Florettdamen um Anne Sauer © SID

Unter anderem ist Senkrechtstarterin Leonie Ebert (Werbach/19) am Nachmittag gefordert. Mit Anne Sauer (Werbach) und Eva Hampel (Tauberbischofsheim) stehen weitere deutsche Kandidatinnen für das Achtelfinale in der zweiten Runde.