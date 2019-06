Fecht-EM: Deutsches Säbel-Quartett im Achtelfinale

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Säbel-Fechter sind am dritten Tag der Heim-EM in Düsseldorf geschlossen in das Achtelfinale eingezogen. Max Hartung (Dormagen), zweimaliger Europameister im Einzel, besiegte den Briten Jonathan Webb mit 15:13. Auf der Nachbar-Planche setzte sich Matyas Szabo (Dormagen) mit 15:10 gegen den Spanier Guillermo Mancheno durch.

Säbelfechter Max Hartung gewann sein zweites EM-Gold © SID

Für Benedikt Peter Wagner (Dormagen), Europameister von 2016, ging es nach einem 15:13 gegen Siarheidem Kisel aus Weißrussland in die Top 16. Team-Kollege Björn Hübner-Fehrer (Werbach) gewann zeitgleich mit 15:13 gegen Csanad Gemesi aus Ungarn.