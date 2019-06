Fecht-EM: Florett-Frauen im Team-Halbfinale

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Florett-Frauen haben am fünften Tag der Fecht-EM in Düsseldorf das Halbfinale des Teamwettbewerbs erreicht. Nach dem 45:31 gegen Ungarn liegen Senkrechtstarterin Leonie Ebert, Anne Sauer, Carolin Golubytskyi (alle Werbach) und Eva Hampel (Tauberbischofsheim) auf Medaillenkurs. In der Runde der letzten Vier treffen die Athletinnen des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) auf Frankreich, EM-Dritter 2018.

Degen-Männer und Florett-Frauen im Viertelfinale © SID

Die deutschen Degen-Männer verpassten dagegen den Einzug ins Halbfinale. Der WM-Dritte von 2017 und EM-Dritte aus dem Vorjahr, Richard Schmidt, sowie Nikolaus Bodoczi (beide Offenbach), Stephan Rein (Heidenheim) und Lukas Bellmann (Leverkusen) verloren im Viertelfinale mit 26:36 gegen Russland, Europameister von 2017 und 2018. Damit kämpfen sie um die Plätze fünf bis acht.

Die Frauen hatten dank eines Freiloses direkt im Viertelfinale gestanden, die Männer waren durch ein 45:36 im Achtelfinale gegen Spanien weitergekommen.