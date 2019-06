Fecht-EM: Florett-Frauen kämpfen um Bronze - Degen-Männer auf Platz sieben

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Florett-Frauen haben am fünften Tag der Fecht-EM in Düsseldorf das Finale des Teamwettbewerbs verpasst und kämpfen am Nachmittag um Bronze. Senkrechtstarterin Leonie Ebert, Anne Sauer, Carolin Golubytskyi (alle Werbach) und Eva Hampel (Tauberbischofsheim) unterlagen dem EM-Dritten Frankreich deutlich mit 28:45. Im Gefecht um Platz drei treffen die Athletinnen des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) auf Europameister Italien.

Degen-Männer und Florett-Frauen im Viertelfinale © SID

Die deutschen Degen-Männer erreichten Platz sieben im Team. Der WM-Dritte 2017 und EM-Dritte aus dem Vorjahr, Richard Schmidt, sowie Nikolaus Bodoczi (beide Offenbach), Stephan Rein (Heidenheim) und Lukas Bellmann (Leverkusen) besiegten in ihrem letzten Gefecht Polen mit 45:36.

Die Frauen hatten dank eines Freiloses direkt im Viertelfinale gestanden und sich dort mit 45:31 gegen Ungarn durchgesetzt. Die Männer waren durch ein 45:36 im Achtelfinale gegen Spanien weitergekommen, verloren dann aber im Viertelfinale mit 26:36 gegen Russland, den Europameister von 2017 und 2018.