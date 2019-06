Fecht-EM: Florett-Männer scheitern in Runde zwei

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Florett-Männer sind bei der Fecht-EM in Düsseldorf bereits in der zweiten Runde des Einzelwettbewerbs gescheitert. Die vier Starter des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) blieben nach souveränen Vorstellungen in ihren Erstrundenduellen im zweiten Gefecht des Tages chancenlos und verpassten somit das Achtelfinale.

EM: Florett-Männer um Benjamin Kleibrink in Runde zwei © SID

Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Düsseldorf) hielt gegen den Italiener Alessio Foconi, Weltmeister und Führender der Weltrangliste, lange gut mit, unterlag jedoch mit 11:15. Der viermalige Weltmeister Peter Joppich (Koblenz), der zum Auftakt ein Freilos hatte, verlor 10:15 gegen den Niederländer Daniel Giacon.

Auch Andre Sanita (Bonn) und Luis Klein (Tauberbischofsheim) mussten vor der Runde der letzten 16 die Segel streichen. Sanita schied durch ein 7:15 gegen Maxime Pauty aus Frankreich aus, Klein musste sich Elisha Juno (Niederlande) mit 13:15 geschlagen geben.