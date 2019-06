Fecht-EM: Florett-Männer und Säbel-Frauen im Viertelfinale

Düsseldorf (SID) - Die Florett-Männer und Säbel-Frauen des Deutschen Fechter-Bundes haben am vierten Tag der EM in Düsseldorf das Viertelfinale in den Teamwettbewerben erreicht. Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Düsseldorf), der viermalige Weltmeister Peter Joppich (Koblenz), Andre Sanita (Bonn) und Luis Klein (Tauberbischofsheim) gewannen gegen Spanien mit 43:33. Anna Limbach (Dormagen), Ann-Sophie Kindler (Eislingen), Julika Funke (Künzelsau) und Lea Krüger (Dormagen) schlugen die Türkei mit 45:38.

Steht mit den Männern im EM-Viertelfinale: Peter Joppich © SID

In der Runde der besten Acht treffen die Männer auf den Vorjahresdritten Polen oder Israel. Die Frauen bekommen es mit Olympiasieger und Europameister Russland oder Georgien zu tun.