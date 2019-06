Fecht-EM: Hartung und Ndolo haben mindestens Bronze sicher

Düsseldorf (SID) - Der zweimalige Säbel-Europameister Max Hartung (Dormagen) und Degen-Fechterin Alexandra Ndolo (Leverkusen) haben bei der Heim-EM in Düsseldorf für die ersten Medaillen der deutschen Mannschaft gesorgt. Hartung schlug den Weltranglistenzehnten Bolade Apithy (Frankreich) in einem Viertelfinal-Krimi mit 15:14. Ähnlich spannend machte es Ndolo, die ebenfalls einen 15:14-Erfolg gegen die Rumänin Maria Udrea feierte.

Säbelfechter Max Hartung gewann sein zweites EM-Gold © SID

Damit haben der Team-Weltmeister von 2014 und die EM-Zweite von 2017 mindestens die Bronzemedaille sicher. Mit einem Sieg im Halbfinale würden die beiden Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) sogar am frühen Abend noch um Gold oder Silber kämpfen.

Benedikt Peter Wagner (Dormagen) verpasste den Einzug ins Halbfinale und damit eine Medaille knapp. Der Europameister von 2016 verlor sein Viertelfinale gegen Kamil Ibragimow aus Russland mit 8:15.

Hartung war zuvor souverän durch den Wettkampf marschiert. Nach dem Sieg gegen den Briten Jonathan Webb schlug er in der Runde der letzten Acht seinen Teamkollegen Björn Hübner-Fehrer (Werbach). Ndolo hatte sich im deutschen Duell mit Teamkollegin Alexandra Ehler (Leverkusen) durchgesetzt, in der Runde zuvor hatte sie bereits die Französin Auriane Mallo, 16. der Weltrangliste, in einem packenden Gefecht geschlagen.

Nach langer Führung hatte zuvor Matyas Szabo (Dormagen) sein Achtelfinale noch verloren. Der 27-Jährige unterlag dem Russen Wenjamin Reschetnikow mit 12:15. Mit Beate Christmann (Tauberbischofsheim) und Ricarda Multerer (Leverkusen) waren die anderen beiden deutschen Degen-Fechterinnen schon in der ersten Runde gescheitert.