Fecht-EM: Säbel-Herren auf Medaillenkurs - Degen-Damen verlieren im Viertelfinale

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Säbel-Herren um den EM-Dritten Max Hartung stehen am letzten Tag der Fecht-EM in Düsseldorf im Halbfinale des Teamwettbewerbs. Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo (alle Dormagen) sowie Björn Hübner-Fehrer (Werbach) setzten sich im Viertelfinale gegen Frankreich mit 45:40 durch. Am Mittag kämpft die deutsche Mannschaft gegen den WM- und EM-Zweiten Italien um den Einzug ins Finale.

Max Hartung (r.) belegte in Kairo den sechsten Rang © SID

Die deutschen Degen-Damen hatten die Runde der letzten Vier zuvor dagegen verpasst. Die EM-Dritte Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler, Ricarda Multerer (alle Leverkusen) und Beate Christmann (Tauberbischofsheim) verloren ihr Gefecht gegen Frankreich, Europameister von 2017 und 2018, mit 43:45 und kämpfen damit um die Plätze fünf bis acht.

Die Säbel-Herren des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB), die im vergangenen Jahr EM-Bronze geholt hatten, waren dank eines Freiloses ins Viertelfinale eingezogen, die Damen besiegten Spanien im Achtelfinale mit 45:21.