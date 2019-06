Fecht-EM: Säbel-Herren kämpfen um Gold - Degen-Damen auf Platz sechs

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Säbel-Herren um den EM-Dritten Max Hartung sind am letzten Tag der Fecht-EM in Düsseldorf ins Finale des Teamwettbewerbs eingezogen. Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo (alle Dormagen) sowie Björn Hübner-Fehrer (Werbach) setzten sich im Halbfinale gegen den WM-Zweiten Italien mit 45:42 durch und sicherten dem Deutschen Fechter-Bund (DFeB) damit die vierte Medaille der Titelkämpfe. Im Gefecht um Gold trifft die deutsche Mannschaft am Nachmittag (16.00 Uhr) auf Titelverteidiger Ungarn.

Max Hartung (r.) belegte in Kairo den sechsten Rang © SID

Die deutschen Degen-Damen hatten die Runde der letzten Vier zuvor dagegen verpasst. Die EM-Dritte Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler, Ricarda Multerer (alle Leverkusen) und Beate Christmann (Tauberbischofsheim) verloren ihr Gefecht gegen Frankreich, Europameister von 2017 und 2018, mit 43:45 und landeten in der Endabrechnung auf dem sechsten Platz.

Die Säbel-Herren, die im vergangenen Jahr EM-Bronze geholt hatten, waren dank eines Freiloses ins Viertelfinale eingezogen und schlugen dort Frankreich mit 45:40.