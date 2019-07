Fecht-WM: 24 deutsche Athleten in Budapest am Start

Bonn (SID) - Angeführt vom Europameister-Team im Säbel reisen die deutschen Fechter zu den Weltmeisterschaften ins ungarische Budapest (15. bis 23. Juli 2019). Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) geht mit den 24 Athleten an den Start, die bereits vor knapp zwei Wochen bei der Heim-EM in Düsseldorf einen guten Eindruck hinterließen. Gold- und Bronzegewinner Max Hartung und die EM-Dritte Alexandra Ndolo stehen ebenso wie die Florett-Herren, die Silber im Team gewannen, im Aufgebot.

24 Fechter treten für das deutsche Team bei der WM an © SID

Den Aufwärtstrend der Titelkämpfe in Düsseldorf wollen die deutschen Fechter auch in Budapest fortsetzen, dort geht es neben guten WM-Platzierungen auch um wichtige Punkte für die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Dazu steht für die deutschen Athleten Wiedergutmachung für die verkorkste WM im Vorjahr auf dem Programm. Im chinesischen Wuxi hatte es erstmals seit 47 Jahren kein deutsches Edelmetall gegeben.

Das deutsche Aufgebot für die Fecht-WM in Budapest:

Herrensäbel: Maximilian Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo (alle Dormagen), Björn Hübner-Fehrer (Werbach)

Damensäbel: Anna Limbach, Lea Krüger (beide Dormagen), Ann-Sophie Kindler (Eislingen), Julika Funke (Künzelsau)

Herrenflorett: Peter Joppich (Koblenz), Benjamin Kleibrink (Düsseldorf) Luis Klein (Tauberbischofsheim), Andre Sanita (Bonn)

Damenflorett: Anne Sauer, Leonie Ebert, Carolin Golubtyski (alle Werbach), Eva Hampel (Tauberbischofsheim)

Herrendegen: Richard Schmidt, Nikolaus Bodoczi (beide Offenbach), Lukas Bellmann (Leverkusen), Stephan Rein (Heidenheim)

Damendegen: Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler, Ricarda Multerer (alle Leverkusen), Beate Christmann (Tauberbischofsheim)