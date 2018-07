Fecht-WM: Degenfechter um Schmidt scheitern früh

Wuxi (SID) - Die deutschen Degenfechter sind bei den Weltmeisterschaften in Wuxi/China allesamt frühzeitig ausgeschieden. Der Weltranglistenneunte Richard Schmidt (Offenbach), im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Leipzig noch Dritter und damit einziger deutscher Medaillengewinner, scheiterte überraschend bereits in der ersten Runde mit 8:15 am US-Amerikaner Curtis McDowald.

Richard Schmidt (l.) scheitert bereits in Runde eins © SID

Lukas Bellmann (Leverkusen) verlor ebenfalls zum Auftakt 12:15 gegen den Südkoreaner Park Sangyoung. Sein Vereinskollege Marco Brinkmann unterlag in der Runde der letzten 32 ebenfalls McDowald mit 6:15. Stephan Rein (Heidenheim) war als vierter deutscher WM-Starter im Herrendegen bereits in der Qualifikation am Freitag gescheitert.