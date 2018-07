Fecht-WM: Deutsche Degenfechterinnen enttäuschen

Wuxi (SID) - Die deutschen Degenfechterinnen sind bei den Weltmeisterschaften in Wuxi/China allesamt in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Monika Sozanska (Offenbach) scheiterte mit 6:12 an der Chinesin Sun Yiwen. Die deutsche Meisterin Beate Christmann (Tauberbischofsheim) unterlag Kelley Hurley (USA) 8:15. WM-Debütantin Alexandra Ehler (Leverkusen) verlor 14:15 gegen die Südkoreanerin Choi Injeong.

Monika Sozanska scheiterte in der ersten K.o-Runde © SID

Die Leverkusenerin Alexandra Ndolo, im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Leipzig noch Achte, war bereits in der Qualifikation am Donnerstag gescheitert.

Bei den Säbelherren haben Europameister Max Hartung und der deutsche Meister Benedikt Wagner (beide Dormagen) den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Ihre Vereinskollegen Richard Hübers und Matyas Szabo sind dagegen bereits ausgeschieden.

Hübers verlor in der Runde der letzten 32 mit 11:15 gegen den Italiener Luigi Samele, Szabo in der Auftaktrunde 14:15 gegen den Russen Dimitri Danilenko.