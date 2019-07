Fecht-WM: Ebert und Sauer scheitern im Florett-Achtelfinale

Budapest (SID) - Florett-Hoffnung Leonie Ebert und Teamkollegin Anne Sauer (beide Werbach) sind am zweiten Entscheidungstag der Fecht-WM in Budapest im Achtelfinale gescheitert. Die erst 19 Jahre alte Ebert verpasste durch das 13:15 gegen die Russin Adelina Sagidullina das Viertelfinale. Sauer unterlag zeitgleich der Weltranglistensechsten Lee Kiefer aus den USA 5:15.

Ebert (r.) musste sich erst im Finale geschlagen geben © SID

In einem packenden Duell steckte Ebert nicht auf und kämpfte sich nach einem 7:14 zurück. Beim Stand von 13:14 setzte Sagidullina allerdings den entscheidenden Treffer. In ihrem Auftaktgefecht hatte die deutsche Hoffnungsträgerin 15:12 gegen die Französin Solene Butruille gewonnen, anschließend setzte sie sich deutlich 15:3 gegen die Ungarin Aida Mohamed durch. Sauer schlug zunächst Chae Song Oh aus Südkorea 13:10 und in der nächsten Runde die Russin Larissa Korobeynikowa 15:10.

Stephan Rein war dagegen bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Heidenheimer, der als einziger deutscher Degenfechter den Sprung ins Hauptfeld geschafft hatte, unterlag in seinem ersten Gefecht dem Russen Sergei Bida 10:15.

Noch wartet der Deutsche Fechter-Bund (DFeB), der im vergangenen Jahr in Wuxi leer ausgegangen war, auf das erste Edelmetall der WM. Die Hoffnungen ruhen nun auf den Teamwettbewerben. Die Titelkämpfe in Budapest sind das wichtigste Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.