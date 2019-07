Fecht-WM: Florett-Herren im Viertelfinale

Budapest (SID) - Die deutschen Florett-Herren haben bei der Fecht-WM in Budapest das Viertelfinale erreicht. Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Düsseldorf), der viermalige Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz), Andre Sanita (Bonn) und Luis Klein (Tauberbischofsheim) schlugen den Weltranglistensechsten Japan 45:37. Dazu sammelten die Vize-Europameister wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation, da mit Polen der größte Konkurrent gescheitert war.

Die deutschen Florett-Herren stehen im WM-Viertelfinale © SID

In der nächsten Runde trifft das Team am Dienstag auf Europameister Frankreich. Im EM-Finale in Düsseldorf vor vier Wochen waren die deutschen Florettfechter gegen den kommenden Gegner noch chancenlos geblieben.

Die Säbel-Mannschaft der Damen mit Anna Limbach, Lea Krüger (beide Dormagen), Ann-Sophie Kindler (Eislingen) und Julika Funke (Künzelsau) unterlag dem Vorjahresdritten Südkorea 39:45 und kämpft in der Platzierungsrunde weiter.