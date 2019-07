Fecht-WM: Hartung greift nach Medaille - Ndolo ausgeschieden

Budapest (SID) - Der EM-Dritte Max Hartung greift am ersten Entscheidungstag der Fecht-WM in Budapest nach einer Medaille. Der Team-Europameister zog durch ein 15:13 gegen den Rumänen Tiberiu Dolniceanu ins Viertelfinale des Säbelwettbewerbs ein. Sollte der Dormagener dort gegen den Iraner Mojtaba Abedini gewinnen, wäre ihm Platz drei nicht mehr zu nehmen.

Greift nach einer Medaille: Max Hartung © SID

Bereits 2015 hatte Hartung in Moskau WM-Bronze gewonnen. Zum Auftakt in Budapest besiegte der 29-Jährige den Chinesen Deng Xiaohao 15:12 und Fares Arfa aus Kanada 15:8.

Für Degenfechterin Alexandra Ndolo endeten in der Runde der letzten 16 dagegen die Hoffnungen auf eine Medaille. Die 32 Jahre alte EM-Dritte aus Leverkusen unterlag der Luxemburgerin Lis Rottler-Fautsch 12:15. In der Runde zuvor hatte sich Ndolo gegen die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Mara Navarria (Italien) mit 15:14 durchgesetzt. Zuletzt gewann Peking-Olympiasiegerin Britta Heidemann 2014 bei der WM in Kasan mit Silber Edelmetall für Deutschland im Damendegen.

Bei der WM im vergangenen Jahr in Wuxi/China war der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) komplett leer ausgegangen. Die Titelkämpfe in Budapest sind das wichtigste Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.

Die weiteren deutschen Starter blieben am Donnerstag ohne Chance auf eine Medaille. Für den ehemaligen Säbel-Europameister Benedikt Wagner (Dormagen) war nach einem 12:15 gegen den WM-Dritten und EM-Zweiten Kamil Ibragimow aus Russland in der zweiten Runde Endstation. Für Björn Hübner-Fehrer (Werbach) gab es das Erstrunden-Aus durch ein 10:15 gegen den ehemaligen Team-Weltmeister Enrico Berre (Italien).

Matyas Szabo (Dormagen), in Düsseldorf ebenfalls Teil des Europameister-Quartetts, hatte überraschend nicht die Qualifikation überstanden. Auch die drei Degenfechterinnen Ricarda Multerer, Alexandra Ehler (beide Leverkusen) sowie Beate Christmann (Tauberbischofsheim) waren in der Vorrunde ausgeschieden.