Fecht-WM: Hoffnungsträgerin Ebert im Florett-Achtelfinale

Budapest (SID) - Florett-Hoffnung Leonie Ebert (Werbach) hat am zweiten Entscheidungstag der Fecht-WM in Budapest das Achtelfinale erreicht. Die erst 19 Jahre alte Senkrechtstarterin gewann ihr Zweitrundenmatch 15:3 gegen Aida Mohamed aus Ungarn und trifft nun auf Ex-Weltmeisterin Jeon Hee Sook aus Südkorea oder die Russin Adelina Sagidullina. Teamkollegin Anne Sauer (Werbach) kann im Duell mit der Russin Larissa Korobeynikowa nachziehen.

Ebert (r.) musste sich erst im Finale geschlagen geben © SID

In ihrem Auftaktgefecht hatte Ebert 15:12 gegen die Französin Solene Butruille gewonnen, Sauer schlug Chae Song Oh aus Südkorea 13:10. Stephan Rein war dagegen bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Heidenheimer, der als einziger deutscher Degenfechter den Sprung ins Hauptfeld geschafft hatte, unterlag in seinem ersten Gefecht dem Russen Sergei Bida 10:15.