Fecht-WM: Kleibrink gewinnt deutsches Auftaktduell mit Joppich

Budapest (SID) - Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink hat sich am dritten Entscheidungstag der Fecht-WM in Budapest im deutschen Duell gegen den viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) durchgesetzt. Der Düsseldorfer gewann das Auftaktgefecht mit 15:9 gegen seinen Mannschaftskollegen Joppich, mit dem er vor knapp vier Wochen Team-Silber bei der EM in Düsseldorf geholt hatte. Im zweiten Gefecht trifft Kleibrink auf Heo Jun aus Südkorea.

Kleibrink steht nach Sieg gegen Joppich in Runde zwei © SID

Andre Sanita (Bonn) und Luis Klein (Tauberbischofsheim) verpassten den Einzug in die nächste Runde. Sanita blieb beim 10:15 gegen Olympiasieger Daniele Garozzo aus Italien chancenlos, Klein verlor gegen den Ungarn Daniel Dosa 12:15.

Bei den Säbel-Damen schaffte Anna Limbach (Dormagen) durch ein 15:11 gegen die Südkoreanerin Yoon Jisu als einzige deutsche Fechterin den Sprung in die zweite Runde. Lea Krüger (Dormagen) scheiterte 10:15 im ersten Gefecht gegen Anna Bashta aus Aserbaidschan, Julika Funke (Künzelsau) unterlag der Französin Charlotte Lembach 8:15.