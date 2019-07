Fecht-WM: Kleibrink verpasst Florett-Viertelfinale

Budapest (SID) - Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink hat am dritten Entscheidungstag der WM in Budapest den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Der Florettfechter aus Düsseldorf scheiterte im Achtelfinale durch ein 9:15 am Südkoreaner Son Young Ki. Damit beendeten die deutschen Fechter die Einzelwettkämpfe ohne Medaille.

Kleibrink steht nach Sieg gegen Joppich in Runde zwei © SID

Zuvor hatte sich Kleibrink im deutschen Auftaktduell gegen den viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) 15:9 durchgesetzt. In Runde zwei schlug er Heo Jun aus Südkorea 12:11 nach Sudden Death. Andre Sanita (Bonn) und Luis Klein (Tauberbischofsheim) hatten den Einzug in die zweite Runde verpasst.

Bei den Säbel-Damen schied Anna Limbach (Dormagen) durch das 14:15 gegen die Weltranglistensechste Cecilia Berder aus Frankreich in ihrem zweiten Gefecht aus. Ihre Teamkolleginnen Lea Krüger (Dormagen) und Julika Funke (Künzelsau) waren in ihren Auftaktgefechten gescheitert.

Die Team-Europameister im Säbel um Max Hartung (Dormagen) starteten dagegen souverän in den Mannschaftswettkampf. Durch Siege gegen Venezuela (45:31) und Kanada (45:42) zog das deutsche Vorzeigeteam ins Viertelfinale ein und trifft dort am Sonntag auf Russland. Die Degen-Damen um die EM-Dritte Alexandra Ndolo (Leverkusen) unterlagen Italien 28:29 und verpassten die Runde der letzten Acht.

Auf den Säbel-Herren ruhen nun die Hoffnungen des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB), der bei der vergangenen WM komplett leer ausgegangen war. Die Titelkämpfe in Budapest sind das wichtigste Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.