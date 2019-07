Fecht-WM: Ndolo besiegt Titelverteidigerin

Budapest (SID) - Die EM-Dritte Alexandra Ndolo ist bei der Fecht-WM in Budapest mit einem Sieg über die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Mara Navarria ins Achtelfinale eingezogen. Die Leverkusenerin gewann am ersten Entscheidungstag gegen ihre italienische Konkurrentin denkbar knapp mit 15:14 und trifft in der Runde der letzten 16 auf Lis Rottler-Fautsch aus Luxemburg.

Alexandra Ndolo steht in der zweiten Runde der Fecht-WM © SID

Zum Auftakt hatte Ndolo die Ukrainerin Dschoan Fejbi Beschura 15:7 besiegt. Die drei weiteren deutschen Starterinnen Ricarda Multerer, Alexandra Ehler (beide Leverkusen) sowie Beate Christmann (Tauberbischofsheim) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Bei der WM im vergangenen Jahr in Wuxi/China war der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) leer ausgegangen. Die Titelkämpfe in Budapest sind das wichtigste Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.