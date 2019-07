Fecht-WM: Säbel-Herren im Halbfinale

Budapest (SID) - Die Team-Europameister im Säbel greifen am vierten Entscheidungstag der Fecht-WM in Budapest nach der ersten deutschen Medaille. Der EM-Dritte Max Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo (alle Dormagen) und Björn Hübner-Fehrer (Werbach) zogen durch das 45:43 gegen Russland ins Halbfinale ein. Im Gefecht um den Finaleinzug treffen Hartung und Co auf den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Südkorea (13.15 Uhr).

Die Säbel-Herren um Max Hartung stehen im WM-Halbfinale © SID

Nachdem die deutschen Fechter in den Einzelentscheidungen ohne Edelmetall geblieben waren, ruhen die Hoffnungen auf dem Team um Hartung, das vor vier Wochen Gold bei der Heim-EM in Düsseldorf geholt hatte. Der Einzug ins Halbfinale beschert den Säbel-Herren wichtige Punkte in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020.

Im Gegensatz zu den Einzel-Konkurrenzen bedeutet der Halbfinaleinzug in den Mannschafts-Entscheidungen nicht automatisch eine Medaille. Hier wird Bronze ausgefochten.