Fechten: Deutsches Säbel-Team für Olympia qualifiziert - Wagner schwer verletzt

Köln (SID) - Das deutsche Säbel-Team um den zweimaligen Einzel-Europameister Max Hartung hat sich für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert, auf dem Weg nach Tokio aber einen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen müssen. Hartung, Matyas Szabo, Björn Hübner-Fehrer und Richard Hübers kamen beim Weltcup in Luxemburg auf Platz drei und räumten damit die letzten Zweifel an einer Teilnahme aus.

Hartung und Co. können für Olympia in Tokio planen © SID

Allerdings überschattete eine schwere Knieverletzung von Benedikt Wagner, der mit dem Team im vergangenen Jahr Europameister wurde, die erfolgreiche Qualifikation. Wagner zog sich im Einzelwettbewerb am Samstag eine Patellarsehnenruptur im rechten Knie zu und wurde bereits am Sonntag in Köln operiert. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht klar.

Die Säbelfechter gelten als die wohl größte Hoffnung des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) auf eine Olympiamedaille. Vor vier Jahren in Rio waren die deutschen Fechter komplett leer ausgegangen.

Vor den Säbelfechtern hatten sich bereits die deutschen Florett-Herren um den viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich und den Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink für Tokio qualifiziert. Aus jeder qualifizierten Mannschaft dürfen bei Olympia drei Athleten im Einzelwettbewerb starten.