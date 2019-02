Fechten: Hartung Dritter bei Weltcup in Warschau

Warschau (SID) - Europameister Max Hartung (Dormagen) hat beim Weltcup der Säbelfechter in der polnischen Hauptstadt Warschau den geteilten dritten Platz belegt. Der 29-Jährige erreichte bei dem Wettbewerb das Halbfinale, scheiterte dort aber knapp mit 14:15 am Italiener Luca Curatoli. Den Sieg in Warschau sicherte sich Vizeweltmeister Eli Dershwitz aus den USA durch ein 15:9 im Finale gegen Curatoli. Gemeinsam mit Hartung Dritter wurde der Südkoreaner Oh Sanguk.

Max Hartung scheitert im Halbfinale an Luca Curatoli © SID

Die übrigen deutschen Teilnehmer enttäuschten dagegen. Frederic Kindler (Eislingen), Richard Hübers und Benedikt Wagner (beide Dormagen) schieden bereits in der Runde der letzten 64 aus.