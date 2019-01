Fechten: Joppich in Tokio Sechster

Tokio (SID) - Der viermalige Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) hat beim Weltcup der Florettfechter in Tokio mit Platz sechs sein bestes Resultat der Saison erreicht. Der 36-Jährige unterlag im Viertelfinale dem späteren Silbermedaillengewinner Race Imboden (USA) mit 7:15.

Peter Joppich erreicht in Tokio den sechsten Platz © SID

Bei den ersten beiden Weltcups der Saison hatte Joppich in Bonn und Paris die Plätze zwölf und 37 belegt. Der Brite Richard Kruse sicherte sich in Tokio nach dem Erfolg beim Auftakt in Bonn seinen zweiten Sieg der Weltcup-Saison.

Bei den Frauen belegte Leonie Ebert (Werbach) im französischen St. Maur als beste Deutsche den neunten Platz. Die 19-Jährige hatte vor zwei Wochen in Kattowitz mit Rang zwei ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis erreicht. Beide Weltcups gewann Olympiasiegerin Inna Deriglasowa (Russland).

Den nächsten Weltcup bestreiten die Frauen und Männer am 1. und 2. März in Kairo.